Президент подчеркнул, что цель Путина – это разрушение европейских ценностей и всей Европы. Поэтому нам надо помогать, сообщает 24 канал.

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Украина – это ворота Европы, а российские войска хотят ворваться. Это варварство, которое не должно пройти. Украинцы одними из первых пришли на помощь вам, когда под ударами пандемии вы в этом нуждались. Итальянцы же одни из первых пришли на помощь нам, когда наши люди пострадали от ужасного наводнения,

– вспомнил президент.

Он подчеркнул, что сейчас итальянцы нам также помогают и не просят ничего взамен.

"Но все же вторжение не останавливается уже 27 дней. Значит нужно еще больше санкций и давления, чтобы Россия искала не военные резервы, а мира", – сказал Зеленский.

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