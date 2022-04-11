Украинский президент 11 апреля выступил перед парламентом Южной Кореи. Владимир Зеленский рассказал о сложности с установлением точного количества жертв российской агрессии.

Узнайте больше Зеленский выступил перед парламентом Южной Кореи

Количество погибших пока трудно установить

Количество погибших до сих пор мы не можем установить – от севера до юга страны, во всех районах, куда достигали российские снаряды и взрывались их бомбы,

– отметил глава государства.

Он подчеркнул, что там до сих пор продолжается разбор завалов. Кроме того, на части украинских территорий продолжаются активные боевые действия.

Также президент обратил внимание, что россияне целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Оккупанты разрушают нефтебазы, аэропорты, вокзалы, производственные предприятия, университеты, больницы, а также жилые дома. Захватчики пытаются уничтожить десятки городов Украины.

Обратите внимание – ночное обращение Зеленского за 10 апреля: смотрите видео