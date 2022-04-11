Український президент 11 квітня виступив перед парламентом Південної Кореї. Володимир Зеленський розповів про складність з встановленням точної кількості жертв російської агресії.

Дізнайтеся більше Зеленський виступив перед парламентом Південної Кореї

Кількість загиблих поки важко встановити

Кількість загиблих ми досі не можемо встановити – від Півночі до Півдня країни, в усіх районах, куди досягали російські снаряди, зривалися їхні бомби,

– зазначив глава держави.

Він наголосив, що там досі триває розбір завалів. Крім того, на частині українських територій продовжуються активні бойові дії.

Також президент звернув увагу, що росіяни цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру. Окупанти руйнують нафтобази, аеропорти, вокзали, виробничі підприємства, університети, лікарні, а також житлові будинки. Загарбники намагаються знищити десятки міст України.

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