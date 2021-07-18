Следователь Службы безопасности Украины Тарас Бутенко вызвал министра обороны России Шойгу на допрос в Мариуполе. Прибыть Шойгу приказано 20 июля, во вторник. "Цигель, цигель, ай лю лю"!
Не пропустите Путин публично огласил новую стратегию войны с Украиной
Хочет украинский следователь провести "следственные действия". Еще "до кучи" туда же вызван бизнесмен Малофеев.
Оба подозреваются в создании незаконных вооруженных формирований.
Нате вам, российские начальнички
Только вы, что ли, можете "пальцы кидать", возбуждаясь уголовными делами против украинцев? Вы больше не гегемон. Против вас тоже можно.
Интересно В статье Путина об Украине нет главного
Отличное послесловие к "российско-украинской" статье Путина.
Захарова лопнет от злости.