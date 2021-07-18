Следователь Службы безопасности Украины Тарас Бутенко вызвал министра обороны России Шойгу на допрос в Мариуполе. Прибыть Шойгу приказано 20 июля, во вторник. "Цигель, цигель, ай лю лю"!

Не пропустите Путин публично огласил новую стратегию войны с Украиной

Хочет украинский следователь провести "следственные действия". Еще "до кучи" туда же вызван бизнесмен Малофеев.

Оба подозреваются в создании незаконных вооруженных формирований.

Нате вам, российские начальнички

Только вы, что ли, можете "пальцы кидать", возбуждаясь уголовными делами против украинцев? Вы больше не гегемон. Против вас тоже можно.

Интересно В статье Путина об Украине нет главного

Отличное послесловие к "российско-украинской" статье Путина.

Захарова лопнет от злости.