Исполняющий обязанности главы Укрзализныци Иван Юрик заявил, что главным условием партнерства Украины со швейцарской компанией является локализация производства на территории Украинского государства. Это поможет привлекать дополнительные деньги в экономику и развитие тяжелой промышленности Украины.

Читайте также Укрзализныця восстанавливает международное сообщение

Что предусматривает документ

Согласно меморандуму, обе стороны будут прилагать усилия для развития пассажирских железнодорожных перевозок в Украине и для привлечения финансирования.

Если швейцарская компания победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для Укрзализныци, компания планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с мировыми производителями железнодорожного подвижного состава, которые себя зарекомендовали в работе на других железных дорогах мира, в том числе на широкой колее,

– заявил исполняющий обязанности главы Укрзализныци Иван Юрик.

Поезда швейцарского производства могут привлекать в пригородных и региональных перевозках, а также в проекте City Express.

Справка. Новая система пригородных поездов City Express призвана ликвидировать проблему пробок, повысить качество пригородного сообщения и облегчить жизнь жителям больших городов.

К теме Поезда во всей Украине с 5 мая будут курсировать без ограничений

По словам первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича, в 2021 году Украина получила максимальную бюджетную поддержку на обновление пассажирского подвижного состава. Речь идет о закупке около 100 пассажирских вагонов и обновлении железнодорожной инфраструктуры.

"Приветствую начало сотрудничества Укрзализныци и швейцарской компании Stadler. Ожидаем положительных результатов сотрудничества", – отметил Абрамович.

С украинской стороны документ подписали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, исполняющий обязанности главы Укрзализныци Иван Юрик и исполняющий обязанности члена правления Укрзализныци Александр Перцовский.