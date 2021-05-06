В июне 2021 года Укрзализныця восстанавливает следования международных поездов. Первые рейсы поездов Укрзализныци будут из Киева и Закарпатья.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик, уже достигли договоренностей о возобновлении рейсов в две страны. Что касается третьей переговоры еще ведут.

Кстати Из-за обвала моста на Львовщине поезд Львов – Черновцы будет курсировать в Луцк

В какие страны возобновят железнодорожное сообщение

Укрзализныця уже договорилась о возобновлении рейсов с Австрией и Венгрией. Что касается Польши, то о возможности скоростного железнодорожного сообщения с Украиной еще продолжаются переговоры.

Как показано на карте, которую добавили в Укрзализныце, планируют возобновить рейсы из Киева в Вену и из Чопа до Захонь.



Какие международные рейсы восстановят в июне / Картинки Укрзализныци

Отмена международных рейсов