Укрзализныця восстанавливает международное сообщение
В июне 2021 года Укрзализныця восстанавливает следования международных поездов. Первые рейсы поездов Укрзализныци будут из Киева и Закарпатья.
Источник:пресс-служба Укрзализныци
Как сообщил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик, уже достигли договоренностей о возобновлении рейсов в две страны. Что касается третьей переговоры еще ведут.
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В какие страны возобновят железнодорожное сообщение
Укрзализныця уже договорилась о возобновлении рейсов с Австрией и Венгрией. Что касается Польши, то о возможности скоростного железнодорожного сообщения с Украиной еще продолжаются переговоры.
Как показано на карте, которую добавили в Укрзализныце, планируют возобновить рейсы из Киева в Вену и из Чопа до Захонь.
Какие международные рейсы восстановят в июне / Картинки Укрзализныци
Отмена международных рейсов
- В начале пандемии и карантина в марте 2020 года Укрзализныця отменила рейсы в другие страны.
- Тогда предполагалось, что отмена международных рейсов будет временной.
- Затем были отменены поезда в Перемышль, Москву, Будапешт, Вроцлав, Кишинев, Кошице и другие города.
- Позже Укрзализныця сделала несколько эвакуационных рейсов в Польшу, Литву, Беларусь и Россию, чтобы забрать украинских граждан. После международное сообщение было прекращено.
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