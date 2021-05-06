Укрзалізниця відновлює міжнародне сполучення
У червні 2021 року Укрзалізниця відновлює курсування міжнародних потягів. Перші рейси потягів Укрзалізниці відбудуться з Києва і Закарпаття.
Джерело:пресслужба Укрзалізниці
Як повідомив виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, уже досягнули домовленостей про відновлення рейсів у дві країни. Щодо третьої переговори ще ведуть.
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У які країни відновлять залізничне сполучення
Укрзалізниця уже домовилася про відновлення рейсів з Австрією та Угорщиною. Щодо Польщі, то про можливість швидкісного залізничного сполучення з Україною, ще тривають переговори.
Як зображено на карті, яку додали в Укрзалізниці, планують відновити рейси з Києва до Відня та з Чопа до Захоня.
Які міжнародні рейси відновлять у червні / Зображення Укрзалізниці
Скасування міжнародних рейсів
- На початку пандемії і карантину у березні 2020 року Укрзалізниця скасувала рейси в інші країни.
- Тоді припускалося, що скасування міжнародних рейсів буде тимчасовим.
- Відтак були скасовані потяги до Перемишля, Москви, Будапешту, Вроцлава, Кишинева, Кошице та інші.
- Пізніше Укрзалізниця зробила декілька евакуаційних рейсів до Польщі, Литви, Білорусі та Росії, аби забрати українських громадян. Опісля міжнародне сполучення було припинено.
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