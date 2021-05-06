У червні 2021 року Укрзалізниця відновлює курсування міжнародних потягів. Перші рейси потягів Укрзалізниці відбудуться з Києва і Закарпаття.

Як повідомив виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, уже досягнули домовленостей про відновлення рейсів у дві країни. Щодо третьої переговори ще ведуть.

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У які країни відновлять залізничне сполучення

Укрзалізниця уже домовилася про відновлення рейсів з Австрією та Угорщиною. Щодо Польщі, то про можливість швидкісного залізничного сполучення з Україною, ще тривають переговори.

Як зображено на карті, яку додали в Укрзалізниці, планують відновити рейси з Києва до Відня та з Чопа до Захоня.



Які міжнародні рейси відновлять у червні / Зображення Укрзалізниці

Скасування міжнародних рейсів