Польские перевозчики вышли на забастовку в ноябре прошлого года, введя блокаду на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной.

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Их требования, направлены на защиту своих интересов, подчеркнули проблемы, с которыми сталкиваются украинские перевозчики и производители. Ограничение морских путей сообщения значительно повысило важность движения через западную сухопутную границу и необходимость тесного сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

16 января министерство инфраструктуры Польши нашло способ решить конфликт со своими протестующими. Этот шаг, хоть и считается промежуточным решением, дает Украине возможность нарастить поставки товаров на мировой рынок.

Однако на этом история не завершилась. Напряженная ситуация, вызванная блокадой, подчеркивает важность гибкости и решительности в ведении переговоров с европейскими партнерами. Способность Украины взаимодействовать с ЕС имеет стратегическое значение для обеспечения стабильности и развития страны.

Поэтому Украине следует разработать стратегию отстаивания своих национальных интересов в контексте евроинтеграции.

Как ситуация на границе влияет на польскую экономику

Среднее время ожидания на польско-украинской границе по состоянию на конец декабря достигало около 130 часов. Это чрезвычайно сложно для перевозчиков и водителей (вплоть до случаев смертей водителей). Это не только тормозит поток товаров и услуг, но и существенно усложняет экономическую деятельность с обеих сторон границы.

В сейме Польши состоялись дебаты, во время которых речь шла о важности автотранспортной отрасли для польской экономики. По данным сейма, польские перевозчики контролируют 30 – 40% европейского рынка автоперевозок, в отрасли работает около миллиона человек, и она приносит около 8% польского годового ВВП, а в бюджет – 16 миллиардов злотых налогов (ориентировочно 4 миллиарда долларов).

Улучшение конкурентоспособности украинских перевозчиков после отмены разрешений в 2022 году и их активное проникновение на европейский рынок привели к росту напряжения среди их польских коллег. Ведь в 2020 году Европейский парламент принял Пакет мобильности, направленный на обеспечение соблюдения правил в сфере оплаты труда и рабочего времени водителей. Однако украинские компании не должны соблюдать эти правила, из-за чего некоторые малые транспортные компании ЕС оказываются неконкурентоспособными.

Хотя проблемы в отрасли возникают также из-за внутренних трудностей и изменений в рыночных условиях, организаторы протестов видят в росте конкуренции со стороны украинских перевозчиков главную угрозу своей деятельности.

При этом блокада границы имеет серьезные последствия не только для украинской, но и для польской экономики. Увеличение времени ожидания на границе и перегруженность портов негативно влияют на бизнес и потребителей. Итак, важно быстро и эффективно решить конфликт (и предотвращать подобные конфликты в будущем) для обеспечения стабильности и развития экономических связей между Украиной и Евросоюзом.

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Как решить конфликт на границе

Польско-украинская экономическая палата выступила против блокады границы, отмечая вред для экономики обеих стран. Однако польские деловые ассоциации предлагают искать компромисс с украинскими перевозчиками. В январе 2024 года польские перевозчики достигли согласия с правительством Польши и прекратили протесты до 1 марта 2024 года. Однако польские водители продолжают требовать восстановления системы разрешений для украинских компаний, а также разрешений для европейских дальнобойщиков, которые въезжают в Украину.

Недовольны ростом импорта из Украины и представители других стран и отраслей. Так, министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии направили письмо в Еврокомиссию с просьбой ввести ввозную пошлину на украинское зерно.

4 января Польша объявила бессрочный запрет на экспорт украинских товаров через польско-украинскую границу. Министр сельского хозяйства Польши выступил против расширения свободной торговли с Украиной из-за риска "чрезмерного агроимпорта".

Румынские фермеры до 20 января блокировали румынско-украинскую границу и требовали от властей действий на уровне ЕС для защиты от украинского импорта сельскохозяйственной продукции. В частности, создания системы контроля над импортом, включая определение места назначения продукции до ввоза на территорию ЕС и установление максимальных объемов импорта.

16 января министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены 13 требований фермеров. Однако обсуждения будут продолжаться и дальше, чтобы найти компромисс по остальным требованиям. 16 января министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский сообщил о первых результатах переговоров с Украиной.

В результате переговоров договорились о создании технических групп для регулирования торговли между странами. Секерский призвал Еврокомиссию приостановить реформы, которые могут повысить себестоимость и сократить объемы сельскохозяйственного производства. Однако 10 февраля польские аграрии на месяц заблокировали границу для украинского зерна.

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Под давлением массовых протестов и блокирования границ Еврокомиссия готовится к внесению изменений в торговое законодательство ЕС для ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Изменения, предусматривающие возможность наложения эмбарго на импорт из Украины в отдельные страны-члены ЕС, если местный рынок переполнен, планируют ввести до июня 2025 года. Украина настроена на компромисс и предлагает лицензирование своей продукции, но это не устраивает польскую сторону.

Впрочем, поскольку проблемы возникают не только с поляками, важно разработать системный подход к решению споров со странами ЕС, которые неизбежно будут возникать при сближении Украины с Евросоюзом. Как это сделать – рассказываю далее.

Путь Украины в Европейский Союз и его последствия

Поскольку Украине придется заключать соглашения о присоединении с каждой страной-членом Союза, решение торговых и транспортных вопросов становится важной составляющей будущих переговоров.

Одним из ключевых аспектов переговоров является сохранение баланса между отстаиванием интересов Украины и учетом интересов стран-соседей. Украина должна убедить страны ЕС в том, что ее вступление выгодно для них, в частности через содействие инвестициям и развитие совместного бизнеса.

Например, Европейский Союз в рамках политики сплоченности помогает бедным или проблемным регионам (тем, где высокая безработица среди молодежи, низкое качество образования, загрязненная окружающая среда или эмиграция). Когда Украина присоединится к ЕС, она сможет претендовать на часть этих средств (на эту политику направляется более трети средств бюджета ЕС).

По действующим правилам, средства из фондов сплоченности получают не только бедные, но и богатые страны (например, Италия). Сейчас в ЕС звучат предложения изменить это и предоставлять выплаты только бедным странам, тогда как богатые члены будут финансировать политику сплоченности.

Как отмечают в Институте экономических исследований Кельна, такое перенаправление расходов увеличит объем средств, доступен для стран, которые являются будущими членами ЕС. Представители института считают, что логично было бы перераспределить эти ресурсы Украине в случае ее вступления в ЕС. Этот шаг открыл бы для нас новые возможности экономического роста.

С другой стороны, вступление Украины в ЕС – это новый рынок сбыта для европейских товаров и инвестиционные возможности для европейского бизнеса (при условии создания благоприятного бизнес-климата).

Однако как именно произойдет вступление Украины в Евросоюз?

Необходимые изменения в ЕС и в Украине

Сейчас евробюрократы рассматривают вариант моментального большого расширения, когда в определенное время пакетом предоставят членство Украине, Молдове и Грузии, и, вероятно, Балканским странам. Как такое расширение повлияет на бюджет ЕС?

По данным Института экономических исследований Кельна, оно приведет к дополнительным расходам в объеме почти 260 миллиардов евро в течение 2021 – 2027 годов (бюджеты Евросоюза принимаются на семилетние периоды, объем бюджета на 2021 – 2027 годы – 1,2 триллиона евро). Из этой суммы 186 миллиардов евро (то есть 15% бюджета на 2021 – 2027 годы) придутся на Украину. Из них от 70 до 90 миллиардов евро будет выделено на сельскохозяйственные субсидии, а от 50 до 90 миллиардов евро – на политику сплоченности.

В то же время растут и другие расходы бюджета ЕС – на здравоохранение, энергетику и декарбонизацию, цифровизацию и исследования, а также оборону и безопасность. Итак, вступление новых членов потребует повышения объема средств, которые страны-члены ЕС направляют в общий бюджет. Принятие такого решения не будет простым.

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К тому же, дальнейшее расширение ЕС требует реформы системы принятия решений в Союзе. Вето Виктора Орбана продемонстрировали, что система единогласного принятия решений должна остаться в прошлом.

Украине следует готовиться к тому, что на каждом этапе переговоров она будет сталкиваться с замечаниями стран-членов, которые будут требовать выполнить определенные условия и учесть предостережения. Национальная программа нормативно-правового приближения украинского законодательства к актам права ЕС предусматривает 6 кластеров из 34 разделов:

фундаментальные сферы (6 разделов),

внутренний рынок (10 разделов),

конкурентоспособность и инклюзивный рост (8 разделов),

зеленая повестка дня и устойчивое развитие (4 раздела),

ресурсы, сельское хозяйство и сплочение (4 раздела),

внешние отношения (2 раздела).

В каждом разделе нужно принять довольно много новых норм. Например, 14-й раздел "Транспортная политика" направлен на улучшение функционирования внутреннего рынка путем содействия безопасным, эффективным, экологическим и удобным для пользователей транспортным услугам.

Транспортный acqui охватывает секторы автомобильного транспорта, железной дороги, внутренних водных путей, комбинированного транспорта, авиации и морского транспорта. Acqui касается технических стандартов и стандартов безопасности, социальных стандартов, контроля за государственной помощью и либерализации внутреннего транспортного рынка.

Общее количество актов переговорного процесса по разделу "Транспортная политика" – 1654, из них 47 уже имплементировано, 1208 не требуют имплементации и 399 должны быть имплементированы Украиной.

По всем разделам переговоров следует ожидать значительной нагрузки на правительство и парламент. Им придется разработать и принять большое количество законов и подзаконных актов, чтобы гармонизировать национальное законодательство с европейским.

Правительство провело первичную оценку состояния украинского законодательства: из около 28 тысяч регуляторных документов ЕС Украина уже приняла 1625, и еще нужно имплементировать в украинское законодательство 2739. Остальные документы не требуют согласования, потому что являются рекомендациями, протоколами, обменом письмами и тому подобное.

Хотя 2739 актов выдаются маленькой цифрой по сравнению с 28 тысячами, стоит помнить, что за 10 лет внедрения Соглашения об ассоциации Украина смогла имплементировать только 1625 документов. Такими темпами 2739 актов Украина будет внедрять 17 лет. Итак, эту работу нужно значительно ускорить, а для этого усилить правительственную команду и активно привлекать к работе экспертов и общество.