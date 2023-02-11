Дело не в продвижении: что действительно важно для врага

Недоимперия готовит наступление. Различные источники утверждают, что подготовлено около 300 тысяч бойцов, из которых 50 тысяч хорошо обучены и экипированы. Направления главных ударов – Донбасс и Запорожье, а также отвлекающие наступления на Киев и Николаев, Одессу. То есть по всему фронту.

Интересно Встряхнулись ли мировые рынки после последних санкций против России

Россияне рассчитывают на то, что для сдерживания этих ударов Украина будет вынуждена ввести в бой высококачественные резервы, которые сейчас готовятся в странах-союзницах. То есть так мы потратим свой наступательный потенциал.

Понятно, что ни Киев, ни Одессу враги не возьмут. Войска агрессора вряд ли вообще будут иметь серьезное продвижение. Разве что повторится ситуация прошлым летом, когда недоимперия практически вышла в админграницы Луганской области.

Для россиян важно до осени 2023 года окончательно перевести боевые действия в затяжную позиционную форму. Превратить все в войну в истощение. Потому что в такой войне у Украины шансы минимальные.

Россияне способны годами воевать старым советским оружием

Да, в недоимперии заканчивается современное вооружение, а нам поступает все больше. Но ведь старое, советских времен – там остается. Старые гаубицы Д-30 стреляют неточно, но стреляют. И старый незащищенный танк Т-55 медленно, но двигается и тоже стреляет.

Смиренные "мобики" без надежных бронежилетов и связи, вооруженные "калашами", ползут вперед и тоже стреляют в сторону наших позиций. Мрут, как мухи на улицах Соледара, но ползут.

По законам больших чисел, какая-то часть этих снарядов и пуль будет попадать в наших воинов. А на той стороне ресурсы живой силы в десятки раз больше. Их в недоимперии, как выяснилось, не жалко никому. Ни генералам, воюющим по-сталински, ни родным и близким "мобиков", отправляющимся на убой, ни самым мобилизованным, которые с тоской и безысходностью, но ползут на бойню.

В таком режиме, тупо давя мобилизованными и обстреливая из советского оружия, недоимперия, к сожалению, способна воевать годами. А через несколько лет в США может прийти к власти президент-республиканец и поддержка Украины, скорее всего, существенно снизится. На это собственно в Кремле и рассчитывают.

Читайте также Какие две страны смогут "доить" Россию и ставить ей свои условия

Соответственно Украине жизненно необходимо переломить ситуацию в этом году и не позволить врагу затянуть войну, где он получит ресурсное преимущество по живой силе.

ВСУ должны деоккупировать территории от врага

Надо, грамотно маневрируя, сдержать наступление, которое начнется уже в феврале, измочить противника, а затем ввести в бой резервы и осуществить стремительное контрнаступление. То есть, повторить то, что мы уже видели в исполнении ВСУ под Харьковом и Херсоном.

Освобождение оккупированных территорий должно быть масштабным и максимально показательным, чтобы в недоимперии начались внутриполитические потрясения. Понимаете, на потери им там плевать, а вот на поражение, которое не скрыть, там реагируют крайне болезненно. Истерически, я бы сказал.

Так что направления нашего контрнаступления вполне очевидны. Это может быть:

продвижение в сторону Крыма с заходом на полуостров к линии Красноперекопска;

или освобождение Донбасса. Причем непосредственно Луганск и Донецк штурмовать совсем не обязательно, достаточно взять их в блокаду и перерезать пути снабжения оружием и боеприпасами.

Эта задача кажется вполне реальной, учитывая, что корпуса, сформированные из жителей Донбасса, практически обескровлены. Армия агрессора как не считала Донбасс своей российской территорией, так и не считает сейчас. Особо упорно оборонять его она не станет.

Что будет, если контрнаступление не произойдет

Наше успешное контрнаступление дает неплохой шанс на продуктивные переговоры на справедливых условиях по прекращению боевых действий. Разумеется, это не будет крепкий мир, а временная пауза.

Рекомендуем Уволить нельзя оставить: выгодна ли для Украины отставка Резникова

Но у нас появится возможность серьезно усилить свою обороноспособность, в первую очередь, за счет собственного производства. Также будет шанс заняться целенаправленным развалом недоимперии изнутри, что для Украины жизненно важно.

В итоге: все необходимое, прежде всего, масштабную деоккупацию, необходимо провести в этом году. Иначе нас завалят "пушечным мясом" и ржавым железом.