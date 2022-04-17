Оружие для Украины

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в этом вопросе не нужно делать различий между тяжелым и легким вооружением.

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Для всех стран-членов те, кто может, должны действовать быстро, потому что только тогда Украина сможет выжить в своей острой оборонительной борьбе против России. Украина должна получить то, что ей нужно для защиты своих территорий,

– сказала глава Еврокомиссии.

Она также обратилась к гражданам ЕС с просьбой настроиться на длительный конфликт: "Мы должны сделать все, чтобы как можно быстрее его прекратить. И в то же время мы должны быть готовы к тому, что в худшем случае война может длиться месяцами, а то и годами".

Санкции против России

Также Фон дер Ляйен в своем выступлении встала на защиту правительства Германии по введению санкций. По ее словам, Германия много лет поддерживала Украину и одобрила все пять санкционных пакетов в течение 48 часов. ЕС никогда не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас.

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