Зброя для України

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. За її словами, у цьому питанні, не потрібно робити відмінностей між важким і легким озброєнням.

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Для всіх країн-членів ті, хто може, повинні діяти швидко, тому що лише тоді Україна зможе вижити у своїй гострій оборонній боротьбі проти Росії. Україна має отримати те, що їй потрібно для захисту своїх територій,

– сказала глава Єврокомісії.

Вона також звернулась до громадян ЄС з проханням налаштуватися на тривалий конфлікт: "Ми маємо зробити все, щоб якнайшвидше його припинити. І водночас ми повинні бути готові до того, що в гіршому випадку війна може тривати місяцями, а то й роками".

Санкції проти Росії

Також Фон дер Ляйен у своєму виступі стала на захист уряду Німеччини щодо запровадження санкції. За її словами, Німеччина багато років підтримувала Україну і схвалила всі п'ять санкційних пакетів протягом 48 годин. ЄС ніколи не діяв так згуртовано, рішуче та енергійно, як зараз.

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