Об этом рассказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире 24 канала.

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По его словам, можно, чтобы замороженные деньги россиян конфисковали и за них отстраивали Украину.

Но здесь нужно постоянно вести четкую публичную политику – то есть озвучивать, чтобы другие страны конфисковали деньги у российских миллиардеров, но не забирали их себе, а отдавали нам на восстановление.

– говорит Милованов.

Потому что, по мнению Милованова, может быть так, что кто-то наложит арест на активы россиян и конфискует деньги, а кто-то воюет. Здесь понятно, что мы воюем, но это неправильно.

Существуют ли для этого юридические механизмы? "Конечно, это конфискация и передача денег нам через поддержку. Это легко. Поэтому с этим нужно работать политически, давить и сообщать, что эти деньги нужно будет вернуть Украине", – подытожил эксперт.

К слову, враг нанес огромный ущерб инфраструктуре украинских городов. На ее полное восстановление уйдет немало времени. В КШЭ полагают, что критическую инфраструктуру можно будет возобновить даже в течение года, если правильно организовать работу.

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