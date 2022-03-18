Критическую инфраструктуру можно будет обновить даже в течение года, если правильно организовать работу. Об этом в эфире 24 канала рассказала вице-президент Киевской школы экономики Наталья Шаповал.
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Она отметила, что если страны-партнеры Украины будут помогать нам своими лучшими технологиями и строительством, то критические объекты можно восстановить даже через несколько месяцев. В частности, речь идет о помощи Соединенных Штатов, Канады, некоторых европейских стран.
Однако важно, как подчеркнула Шаповал, чтобы не увеличивалось количество регионов, с которыми произошло то, что с Мариуполем, Сумами или Харьковом.