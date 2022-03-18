Критичну інфраструктуру можна буде поновити навіть протягом року, якщо правильно організувати роботу. Про це в ефірі 24 каналу розповіла віцепрезидентка Київської школи економіки Наталія Шаповал.

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Вона зазначила, що якщо країни-партнери України допомагатимуть нам своїми кращими технологіями та будівництвом, то критичні об'єкти можна відновити навіть за декілька місяців. Зокрема мовиться про допомогу Сполучених Штатів, Канади, деяких європейських країн.

Однак важливо, як підкреслила Шаповал, щоб не збільшувалась кількість регіонів, з якими сталось те, що з Маріуполем, Сумами чи Харковом.

Зауважимо! За підрахунками Міністерства економіки України, станом на 11 березня збитки від війни з Росією становили 119 мільярдів доларів.