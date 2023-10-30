Об этом пишет блогер и правозащитник Александр Аронец в своем блоге, ссылаясь на статью в британском The Guardian. Он отмечает, что игорный рынок Украины заняли россияне и с этим нужно бороться.

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В Украине в значительной степени до сих пор присутствуют российские компании

"Красной нитью в статье проходит мнение, что, несмотря на все действия украинской власти, направленные на регулирование этого рынка, здесь по-прежнему в значительной степени присутствуют российские компании. Во время полномасштабной войны это не просто недопустимо, но и угрожает национальной безопасности. Ведь гемблинг позволяет легально собирать персональные данные украинских игроков", – пишет Аронец.

По его словам, авторы статьи в британском издании отмечают, что игорный рынок Украины заполонили россияне, для которых эта сфера всегда была привлекательной. Поэтому украинским властям нужно приложить усилия, чтобы вытеснить россиян с этого поля, лишив их возможности зарабатывать здесь и получать доступ к персональной информации украинских граждан.

Блогер подчеркивает, что в сентябре 2022 года начался процесс зачистки рынка: КРАИЛ начала отзывать игровые лицензии, а весной 2023 года были введены санкции СНБО против 400 физических и юридических лиц, причастных к российским компаниям. Несмотря на эти усилия, по мнению Аронца, российских операторов на этом рынке меньше не стало.

Казалось бы, дело сделано: рынок очистился и опасности больше нет. Впрочем, выяснилось, что вместо заподозривших компаний в связях с государством-агрессором на рынок зашли другие крупные игроки. Которые так же связаны с Российской Федерацией. А сколько более мелких компаний, связанных с Россией, работает на нашем рынке – сложно даже сосчитать. Они ведь работают полулегально, без лицензии,

– отмечает блоггер.

Также он обращает внимание на деятельность самого регулятора – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), в которой могут продолжать работать люди, заинтересованные в присутствии российских гемблинговых компаний в Украине.

"Прежде всего, стоило бы проверить саму КРАИЛ на наличие интересующих присутствия российских гемблинговых компаний на нашем рынке. Ведь не секрет, что еще до недавнего времени среди членов консультативного органа Комиссии был некий Борис Баум, который прямо лоббировал интересы компаний с российскими корнями в получении лицензии". Не факт, что после того, как его изгнали из консультативного органа КРАИЛ, там не остались менее заметные, но не менее влиятельные российские агенты", – пишет Александр Аронец.

По его мнению, игорный рынок Украины нуждается в серьезном реформировании с целью предотвращения российских операторов продолжения работы на украинском игорном рынке.

Несмотря на все усилия власти по очистке, регулированию и контролю за сферой гемблинга, здесь остаются щели для проникновения россиян. Для того чтобы продолжить работу в Украине, они переименовываются, перекрашиваются, но все равно остаются врагами,

– констатирует правозащитник.

"Которые не только делают грубые деньги на украинских игроках, но имеют доступ к их персональным данным. А где потом может оказаться эта информация и как может быть использована против нас в условиях войны – несложно догадаться", – резюмирует Александр Аронец.