Про це пише блогер та правозахисник Олександр Аронець у своєму блозі, посилаючись на статтю у британській The Guardian. Він зазначає, що гральний ринок України зайняли росіяни й з цим треба боротися.

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В Україні значною мірою досі присутні російські компанії

"Червоною ниткою у статті проходить думка, що, попри всі дії української влади, спрямовані на регулювання цього ринку, тут, як і раніше, значною мірою присутні російські компанії. Під час повномасштабної війни це не просто неприпустимо, але й загрожує національній безпеці. Адже гемблінг дозволяє легально збирати персональні дані українських гравців", – пише Аронець.

За його словами, автори статті у британському виданні наголошують, що гральний ринок України заполонили росіяни, для яких ця сфера завжди була привабливою. Тому українській владі треба докласти зусиль, щоб витіснити росіян з цього поля, позбавивши їх можливості заробляти тут і отримувати доступ до персональної інформації українських громадян.

Блогер підкреслює, що у вересні 2022 року почався процес зачистки ринку: КРАІЛ почала відкликати гральні ліцензії, а навесні 2023 року було введено санкції РНБО проти 400 фізичних та юридичних осіб, причетних до російських компаній. Попри ці зусилля, на думку Аронця, російських операторів на цьому ринку менше не стало.

Здавалося б, справу зроблено: ринок очистився, і небезпеки більше немає. Втім, з’ясувалося, що замість компаній, які запідозрили у зв’язках з державою-агресором, на ринок зайшли інші великі гравці. Які так само пов’язані з Російською Федерацією. А скільки дрібніших компаній, пов’язаних з Росією, працює на нашому ринку – складно навіть порахувати. Адже вони працюють напівлегально, без ліцензії,

– зазначає блогер.

Також він звертає увагу на діяльність самого регулятора – Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), в якій можуть продовжувати працювати люди, зацікавлені у присутності російських гемблінгових компаній в Україні.

"Насамперед варто було б перевірити саму КРАІЛ на наявність інтересантів присутності російських гемблінгових компаній на нашому ринку. Адже не секрет, що ще донедавна серед членів консультативного органу Комісії був такий собі Борис Баум, який прямо лобіював інтереси компаній з російським корінням в отриманні ліцензії. І не факт, що після того, як його вигнали з консультативного органу КРАІЛ, там не залишилися менш помітні, але не менш впливові російські агенти", – пише Олександр Аронець.

На його думку, гральний ринок України потребує серйозного реформування з метою унеможливлення для російських операторів продовження роботи на українському гральному ринку.

Попри усі зусилля влади щодо очищення, регулювання та контролю за сферою гемблінгу, тут залишаються шпаринки для проникнення росіян. Для того, щоб продовжити роботу в Україні, вони перейменовуються, перефарбовуються, але все одно залишаються ворогами,

– констатує правозахисник.

"Які не лише роблять грубі гроші на українських гравцях, але й мають доступ до їхніх персональних даних. А де потім може опинитися ця інформація і як може бути використана проти нас в умовах війни – нескладно здогадатися", – резюмує Олександр Аронець.