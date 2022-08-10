Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью. Он отметил, что россияне продолжают атаковать объекты нашей инфраструктуры.

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По словам Ермака, это одна из целей оккупантов, которую они даже не скрывают. Но это лишь одна из причин, почему власти хотят принять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени.

Второе и самое главное: чем дольше российские войска находятся на наших временно оккупированных территориях и пытаются там окопаться, тем сложнее будет эти территории деоккупировать.

– объяснил глава Офиса Президента.

Он добавил, что завершить активную фазу к зиме – сложная и амбициозная задача, но жизненно необходимая. Мы делаем все для того, чтобы целые деоккупации были достигнуты. И соответственно объясняем это нашим партнерам. Они разделяют нашу позицию.

Украина стремится нанести россии существенное поражение до наступления холодов

Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также подтвердил намерения нанести россии существенное поражение до наступления холодов. Он пояснил, что поражение на любом направлении ухудшит обеспечение россиян и усугубит деморализацию. Проще говоря, возникнут панические настроения в россии, начнутся вопросы: "За что мы умираем в таком количестве?", "Почему так долго?", "Почему все идет "по плану", о котором постоянно говорит господин путин?".

"И есть конкретные сценарии и планы, которые, в частности, охватывают сроки, когда нужно освободить или деблокировать какую-либо территорию. Именно об этом президент говорил и конгрессменам, и публично: мы эти планы наработали, но они должны быть ресурсно обеспечены", – заявил Подоляк. .

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В то же время он добавил, что война – это динамичный процесс. Это постоянное изменение тактических целей.