По его словам, со стороны Приднестровья не видно особых приготовлений к ведению активных боевых действий.

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Однако Сергей Братчук отметил, что определенным образом возрастает вероятность участия ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – 24 канал).

Он пояснил, что это касается личного состава так называемой армии Приднестровья и других силовых структур, которые не признаны Молдовой, а на самом деле временно оккупированы Россией.

Сергей Братчук отметил, что украинскими службами приняты все меры, чтобы усилить противодействие возможному проникновению агрессора.

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