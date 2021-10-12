Финансирование программ достигает почти сотни миллиардов евро. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил лидеров институтов ЕС за встречу.
Важно Украина и ЕС подписали соглашения о совместном авиапространстве: что это значит для украинцев
Что такое "Горизонт Европа"
Это запланированная на 7 лет научно-исследовательская программа ЕС. На исследования и инновации планируют выделить более 95,5 миллиарда евро.
Цель программы – решение глобальных проблем и содействие промышленной модернизации. Например, предотвращение изменения климата и повышение конкурентоспособности европейских товаров.
Документ обеспечит правовую базу для сотрудничества в научной и научно-технической сфере.
Соглашение ускорит становление Украины как влиятельного европейского государства путем расширения международного научно-технического сотрудничества.
Сегодняшнее событие – это прежде всего тесное сотрудничество с Европейским союзом. Хочу поблагодарить европейских коллег за плодотворное и продуктивное сотрудничество во время длительного переговорного процесса,
– высказался чиновник.
Что предполагает "Креативная Европа"
Соглашение направлено на развитие сектора культурных и креативных индустрий в странах Европы. Имеет 3 направления: культура, медиа и межсекторальное взаимодействие. Бюджет программы – 2,4 миллиарда евро.
Важно, что в рамках программы европейскими наградами отметят наибольшие достижения в сфере литературы, музыки, архитектуры, культурного наследия.
Что известно об Общем авиационном пространстве
- В результате саммита подписали соглашение об Общем авиационном пространстве. Это означает, что любая страна ЕС сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину.
- Также перевозчики из ЕС смогут летать на внутренних украинских рейсах.
Соглашение должно увеличить количество путешественников, а также улучшить туристическую привлекательность Украины.
Украина и ЕС подписали новые соглашения об авиапространстве / инфографика 24 канала