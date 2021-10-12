Финансирование программ достигает почти сотни миллиардов евро. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил лидеров институтов ЕС за встречу.

Важно Украина и ЕС подписали соглашения о совместном авиапространстве: что это значит для украинцев

Что такое "Горизонт Европа"

Это запланированная на 7 лет научно-исследовательская программа ЕС. На исследования и инновации планируют выделить более 95,5 миллиарда евро.

Цель программы – решение глобальных проблем и содействие промышленной модернизации. Например, предотвращение изменения климата и повышение конкурентоспособности европейских товаров.

Документ обеспечит правовую базу для сотрудничества в научной и научно-технической сфере.

Соглашение ускорит становление Украины как влиятельного европейского государства путем расширения международного научно-технического сотрудничества.

Кстати, подпись под документом также поставил министр образования на науки Сергей Шкарлет.

Сегодняшнее событие – это прежде всего тесное сотрудничество с Европейским союзом. Хочу поблагодарить европейских коллег за плодотворное и продуктивное сотрудничество во время длительного переговорного процесса,

– высказался чиновник.

Что предполагает "Креативная Европа"

Соглашение направлено на развитие сектора культурных и креативных индустрий в странах Европы. Имеет 3 направления: культура, медиа и межсекторальное взаимодействие. Бюджет программы – 2,4 миллиарда евро.

Важно, что в рамках программы европейскими наградами отметят наибольшие достижения в сфере литературы, музыки, архитектуры, культурного наследия.

Что известно об Общем авиационном пространстве

В результате саммита подписали соглашение об Общем авиационном пространстве. Это означает, что любая страна ЕС сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину.

Также перевозчики из ЕС смогут летать на внутренних украинских рейсах.

Соглашение должно увеличить количество путешественников, а также улучшить туристическую привлекательность Украины.



Украина и ЕС подписали новые соглашения об авиапространстве / инфографика 24 канала