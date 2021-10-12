Фінансування програм сягає майже сотні мільярдів євро. Про це розповів президент Володимир Зеленський. Він подякував лідерам інституцій ЄС за зустріч.

Важливо Україна та ЄС підписали угоди про спільний авіапростір: що це означає для українців

Що таке "Горизонт Європа"

Це запланована на 7 років науково-дослідницька програма ЄС. На дослідження та інновації планують виділити понад 95,5 мільярда євро.

Мета програми – вирішення глобальних проблем та сприяння промисловій модернізації. Наприклад, запобігання зміни клімату та підвищення конкурентоспроможності європейських товарів.

Документ забезпечить правову базу для співпраці у науковій і науково-технічній сфері.

Угода прискорить становлення України як впливової європейської держави шляхом розширення міжнародного науково-технічного співробітництва.

До речі, підпис під документом також поставив міністр освіти на науки Сергій Шкарлет.

Сьогоднішня подія – це насамперед тісна співпраця з Європейським Союзом. Хочу подякувати європейським колегам за плідну та продуктивну співпрацю під час тривалого переговорного процесу,

– висловився чиновник.

Що передбачає "Креативна Європа"

Угода спрямована на розвиток сектору культурних і креативних індустрій в країнах Європи. Має 3 напрямки: культура, медіа та міжсекторальна взаємодія. Бюджет програми – 2,4 мільярда євро.

Важливо, що у межах програми європейськими нагородами відзначать найбільші досягнення у сфері літератури, музики, архітектури, культурної спадщини.

Що відомо про спільний авіаційний простір

У результаті саміту підписали угоду про спільний авіаційний простір. Це означає, що будь-яка країна ЄС зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну.

Також перевізники з ЄС зможуть літати на внутрішніх українських рейсах.

Угода має збільшити кількість мандрівників, а також покращити туристичну привабливість України.

Україна та ЄС підписали нові угоди про авіапростір / Інфографіка 24 каналу