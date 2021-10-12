Фінансування програм сягає майже сотні мільярдів євро. Про це розповів президент Володимир Зеленський. Він подякував лідерам інституцій ЄС за зустріч.
Важливо Україна та ЄС підписали угоди про спільний авіапростір: що це означає для українців
Що таке "Горизонт Європа"
Це запланована на 7 років науково-дослідницька програма ЄС. На дослідження та інновації планують виділити понад 95,5 мільярда євро.
Мета програми – вирішення глобальних проблем та сприяння промисловій модернізації. Наприклад, запобігання зміни клімату та підвищення конкурентоспроможності європейських товарів.
- Документ забезпечить правову базу для співпраці у науковій і науково-технічній сфері.
- Угода прискорить становлення України як впливової європейської держави шляхом розширення міжнародного науково-технічного співробітництва.
До речі, підпис під документом також поставив міністр освіти на науки Сергій Шкарлет.
Сьогоднішня подія – це насамперед тісна співпраця з Європейським Союзом. Хочу подякувати європейським колегам за плідну та продуктивну співпрацю під час тривалого переговорного процесу,
– висловився чиновник.
Що передбачає "Креативна Європа"
Угода спрямована на розвиток сектору культурних і креативних індустрій в країнах Європи. Має 3 напрямки: культура, медіа та міжсекторальна взаємодія. Бюджет програми – 2,4 мільярда євро.
Важливо, що у межах програми європейськими нагородами відзначать найбільші досягнення у сфері літератури, музики, архітектури, культурної спадщини.
Що відомо про спільний авіаційний простір
- У результаті саміту підписали угоду про спільний авіаційний простір. Це означає, що будь-яка країна ЄС зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну.
- Також перевізники з ЄС зможуть літати на внутрішніх українських рейсах.
- Угода має збільшити кількість мандрівників, а також покращити туристичну привабливість України.
Україна та ЄС підписали нові угоди про авіапростір / Інфографіка 24 каналу