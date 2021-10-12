Так, парень пустил поток ругани и обозвал Украину. Более того, подросток стал плеваться и говорить что-то об экономике и низкой зарплате.
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Парень назвал Украину "го*ном"
Кроме бурных обид, напоследок парень "послал" свое государство. Он обнародовал эмоциональное видео, после которого, вероятно, получил хейт.
Запомните, Украина – го*но,
– написал парень.
Кроме того, блогер показывал в сторис средний палец и также выложил фото горящего флага. Сейчас подросток закрыл свою страницу в инстаграме.
Сторис подростка / Фото из инстаграма lil_spider_prank
Смотрите видео, как подросток обозвал Украину (присутствует нецензурная лексика 18+):
Девушка сожгла флаг в Днепропетровской области
Несовершеннолетняя девушка из Днепропетровской области попала в скандал. Она опубликовала видео, на котором поджигает украинский флаг. Она говорила, что ей все равно, потому что это не ее флаг.
Потом выяснили, что она учится в местном модельном агентстве GlorySchool. Заведение быстро отреагировало на скандал. Там заявили, что девушку уже исключили со школы.