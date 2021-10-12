Так, хлопець пустив потік лайки та обізвав Україну. Ба більше, підліток став плюватись та говорити щось про економіку й низьку зарплату.

До теми Під Дніпром дівчина-підліток спалила прапор України під регіт друзів: обурливе відео

Хлопець назвав Україну "гі*ном"

Крім бурхливих образ, насамкінець хлопець "послав" свою державу. Він оприлюднив емоційне відео, після якого, ймовірно, отримав хейт.

Запам'ятайте, Україна – гі*но,

– написав хлопець.

Крім того, блогер показував у сторіс середній палець й також виклав фото прапора, що горить. Наразі підліток закрив свою сторінку в інстаграмі.



Сторіс підлітка / Фото з інстаграму lil_spider_prank

Дивіться відео, як підліток обізвав Україну:

Хлопець про інцидент зі спаленням прапора дівчиною: дивіться відео

(присутня нецензурна лексика 18+)

Дівчина спалила прапор на Дніпропетровщині