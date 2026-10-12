Об этом министр иностранных дел рассказал во время встречи с журналистами, сообщает 24 Канал.

Что сказал Сибига?

Андрей Сибига рассказал, что прибыл из Днепра, где общался с украинскими военными. Также он посетил Прилуки в Черниговской области, где россияне нанесли ракетный удар по многоэтажному дому.

Дипломат подчеркнул, что Россия ежедневно наносит удары по украинским городам, людям и энергетической инфраструктуре. Многие семьи остаются без света и воды.

Министр подчеркнул, что слова не остановят российские ракеты. Он призвал Европу проявить твердость и действовать более решительно. Чиновник заявил, что мира нужно добиваться силой, а не уступками.

Мое послание европейским коллегам сегодня простое: эпоха зависимости миновала. Европа должна взять свое будущее в свои руки, говорить единым голосом и восстановить мир. Остановите Путина в Украине. Он уже у вашего порога,

– сказал Сибига.

Кроме того, глава МИД рассказал, чем может помочь Европа:

Конфискация российских активов.

Глава МИД заявил, что Европа больше не может бездействовать в отношении замороженных российских активов. Их необходимо использовать для обороны.

Санкции и активы.

Дипломат отметил введение против страны-агрессора крупнейшего в истории Европейского Союза пакета санкций. Министр подчеркнул, что платить за войну должны не европейские налогоплательщики, а Россия.

Изоляция.

ЕС должен запретить любые площадки для российской военной пропаганды.

Защита и энергетика.

ЕС должен усилить защиту украинского неба и предоставить новые оборонные пакеты. Также Украина нуждается в защите и восстановлении электро- и теплоснабжения.

Мы готовы к "энергетическому перемирию". Мы готовы к любому взаимному формату – ко всему, что не является односторонним шагом. Вчера звучали определенные заявления. Но уже через несколько часов после них Россия атаковала нашу энергетическую инфраструктуру,

– заявил Сибига.

Он рассказал, что после этих заявлений военные страны-агрессора нанесли удар по электростанции и теплоэлектроцентрали в Харькове. Ночью оккупанты также обстреляли газовую инфраструктуру Харьковской области и подстанцию в Житомирской области. Сибига подчеркнул, что нельзя верить ни одному слову Путина, если оно не подкреплено действиями.

Членство в ЕС.

Министр призвал Евросоюз открыть новые переговорные кластеры. Пора открывать следующие переговорные кластеры.

Россия делает ставку на зиму. Европа должна сделать ставку на Украину. Каждая система противовоздушной обороны спасает жизни. Россия понимает только силу,

– подчеркнул Сибига.

Он добавил, что чем сильнее будет давление на Москву, тем ближе – справедливый мир. В заключение он отметил, что безопасность Европы зависит от безопасности Украины.

Отметим, что в понедельник, 12 октября, министры иностранных дел ЕС ввели против России 22-й пакет санкций. В список внесли почти 1 600 новых позиций. Они направлены против российского военно-промышленного комплекса. Это крупнейший пакет в истории Евросоюза.