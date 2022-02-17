Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заверил, что Украина разработала план действий по прекращению поставок топлива из Беларуси.

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Вероятность такого шага Беларуси – мала, – Данилов

В СНБО отметили, что вероятность того, что Беларусь все-таки пойдет на этот шаг, мала. Однако даже тогда Киев будет к этому готов.

На сегодняшний день мы не видим прекращения этих поставок. Беларусь поставляет топливо на территорию нашей страны. Если она не будет этого делать, мы понимаем, где должны брать это топливо,

– отметил Данилов.

Руку помощи в таких условиях Украине готовы предоставить европейские партнеры. Прежде всего речь идет о балтийских странах и Польше.

Украина на 3 дня отсоединится от энергосистем России и Беларуси

Отметим, ранее вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина проведет тест на свою энергетическую независимость. Так, на три дня украинцы отсоединятся от энергосистем России и Беларуси.

Больше об этом здесь Украина на 3 дня отсоединится от энергосистем России и Беларуси

Заявление Лукашенко относительно энергетики и Украины: коротко

Скандальные слова Лукашенко прозвучали во время интервью с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Самопровозглашенный президент заявил, что в случае военного противостояния России и Украины Минск поддержит Москву.

Так, Лукашенко пригрозил "отрезать" Украине электроэнергию.

Президент Зеленский резко ответил белорусскому политику.

Как ответил Зеленский на заявление Лукашенко: смотрите видео