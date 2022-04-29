Болгария активно поддерживает введение санкций против России. В то же время мы готовы присоединиться к решению болгарского энергетического вопроса.

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Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию

Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, мы готовы поддержать Болгарию и помочь ей со снабжением электроэнергией. Кроме того, наши страны могут совместно использовать возможности, предоставляемые Трансбалканским газопроводом, чтобы диверсифицировать поставки газа в регионе.

Мы предметно обсудили взаимодействие в энергетической сфере. Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию,

– заявил Зеленский.

Итоги встречи Зеленского и Петкова

Болгария поможет Украине ремонтировать технику.

Достигнуты договоренности о сотрудничестве в энергетической сфере, а также о транспортировке украинской продукции через порт Варны.

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