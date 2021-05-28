Тогда ряд экспертов назвал речь российского президента предвестником новой "холодной войны". Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины Виктор Назаров.

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Речь Путина означала, что Россия не успокоится

По его словам, после того, что сказал Путин, сразу стало понятно – Россия не успокоится. Она сделает все возможные шаги, чтобы остановить тогда активное развитие Украины как успешного государства.

Соответственно в ВСУ, в штабе армии мы не ждали "у моря погоды" и, начиная уже с 2007 года, разрабатывались военные документы, определенные оперативные планы, которые в том числе и предполагали войну с Россией,

– заявил Назаров.

Тогда, как отметил генерал-майор, начали проводить оперативную подготовку. В частности разрабатывали варианты, сценарии событий на Донбассе и в Крыму.

"Определенную оперативную подготовку проводили именно в том направлении. И все, что касается органов управления – все, что было возможно, мы на том этапе делали", – отметил Назаров.

Назаров: План не гарантировал успех в 2014 году

Он отметил, что тогда тот замысел не гарантировал успех, ведь он не был подкреплен ресурсами. Поэтому план и не применили в 2014 году. Кроме этого, как отметил генерал, атака на полуостров со стороны России и тактика, которую применило государство-оккупант, были довольно неожиданными.

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