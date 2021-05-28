Тоді низка експертів назвали промову російського президента провісником нової "холодної війни". Про це заявив генерал-майор Збройних сил України Віктор Назаров.
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Промова Путіна означала, що Росія не заспокоїться
За його словами, після того, що сказав Путін, одразу стало зрозуміло – Росія не заспокоїться. Вона зробить всі можливі кроки, щоб зупинити тоді активний розвиток України як успішної держави.
Відповідно в ЗСУ, у штабі армії ми не чекали "з моря погоди" і, починаючи вже з 2007 року, розроблялися військові документи, визначені оперативні плани, які зокрема і припускали війну з Росією,
– заявив Назаров.
Тоді, як наголосив генерал-майор, почали проводити оперативну підготовку. Зокрема розробляли варіанти, сценарії подій на Донбасі та у Криму.
"Певну оперативну підготовку проводили саме в тому напрямку. І все, що стосується органів управління – все, що було можливо, ми на тому етапі робили", – відзначив Назаров.
Назаров: План не гарантував успіх у 2014 році
Він зауважив, що тоді той замисел не гарантувала успіх, адже він не був підкріплений ресурсно. Тому план і не застосували у 2014 році. Окрім цього, як зазначив генерал, атака на півострів з боку Росії і тактика, яку застосувала держава-окупант, були досить несподіваними.
Мюнхенська промова Путіна: що про неї відомо
- Володимир Путін виступив на Мюнхенській конференції 10 лютого 2007 року.
- Під час свого виступу він розповів про своє бачення місця і ролі Росії в сучасному світі з урахуванням нинішніх реалій і загроз.
- Одразу після заяви Путіна Захід повідомив про відновлення "холодної війни".