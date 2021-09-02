По их данным, коэффициент выявления новых случаев превысил 4%. Об этом рассказали эксперты Киевской школы экономики.
К теме На Херсонщине могут усилить карантин: регион близок к "желтой" зоне
Украина может выйти из зеленой зоны
Согласно информации экспертов, два дня подряд не выполняется условие зеленого уровня эпидемической опасности – коэффициент выявления новых случаев превысил 4%.
В случае невыполнения такого условия в течение еще одного дня, Национальная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о выходе Украины из зеленой зоны,
– рассказали эксперты.
Они пояснили, что это может означать распределение регионов по уровню эпидемопасности, в соответствии с которыми будут усилены ограничения.
Кроме того, эксперты КШЭ рассказали, что:
- ситуация пока остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему продолжает расти, ведь каждая пятая "ковидная" койка занята пациентами, причем на 14% заняты койки "с кислородом";
- суточная смертность в Украине также растет и в среднем составляет 38 умерших в сутки (выросла почти на половину по сравнению с прошлой неделей).
Согласно информации экспертов, Черновицкая область продолжает быть "регионом-антилидером" с наиболее критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19.
Также каждый из 24 регионов страны находится в зоне повышенного риска вспышки, а в 11 – коэффициент выявления случаев преобладает рекомендуемые ВОЗ 5%. Именно они означают, что заболеваемость находится под контролем.
Кстати, 26 августа главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что в ноябре в Украине прогнозируют красный уровень эпидемиологической опасности. Вероятно, именно тогда могут ввести локдаун.
Коротко о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине
- Согласно данным Минздрава, эпидемиологические показатели в 4 регионах страны вне пределов нормы. Речь идет о Луганской, Львовской, Одесской и Херсонской областях. Там по состоянию на 2 сентября выросла динамика уровня госпитализации – от 54,4% на Львовщине до 75,8% на Луганщине.
- Для пребывания региона в зеленой зоне необходимо, чтобы норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19 составляла не более чем 50% людей.
- По состоянию на 1 сентября количество больных коронавирусом значительно возросло. В частности за минувшие сутки, 1 сентября, в Украине заболели коронавирусом 2 477 человек. Среди них – 179 детей и 36 медработников.