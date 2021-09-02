По их данным, коэффициент выявления новых случаев превысил 4%. Об этом рассказали эксперты Киевской школы экономики.

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Украина может выйти из зеленой зоны

Согласно информации экспертов, два дня подряд не выполняется условие зеленого уровня эпидемической опасности – коэффициент выявления новых случаев превысил 4%.

В случае невыполнения такого условия в течение еще одного дня, Национальная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о выходе Украины из зеленой зоны,

– рассказали эксперты.

Они пояснили, что это может означать распределение регионов по уровню эпидемопасности, в соответствии с которыми будут усилены ограничения.

Кроме того, эксперты КШЭ рассказали, что:

ситуация пока остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему продолжает расти, ведь каждая пятая "ковидная" койка занята пациентами, причем на 14% заняты койки "с кислородом";

суточная смертность в Украине также растет и в среднем составляет 38 умерших в сутки (выросла почти на половину по сравнению с прошлой неделей).

Согласно информации экспертов, Черновицкая область продолжает быть "регионом-антилидером" с наиболее критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19.

Также каждый из 24 регионов страны находится в зоне повышенного риска вспышки, а в 11 – коэффициент выявления случаев преобладает рекомендуемые ВОЗ 5%. Именно они означают, что заболеваемость находится под контролем.

Кстати, 26 августа главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что в ноябре в Украине прогнозируют красный уровень эпидемиологической опасности. Вероятно, именно тогда могут ввести локдаун.

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