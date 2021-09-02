За їхніми даними, коефіцієнт виявлення нових випадків перевищив 4%. Про це розповіли експерти Київської школи економіки.

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Україна може вийти з зеленої зони

Згідно з інформацією експертів, два дні поспіль не виконується умова зеленого рівня епідемічної небезпеки – коефіцієнт виявлення нових випадків перевищив 4%.

У разі невиконання такої умови протягом ще одного дня, Національна комісія з питань ТЕБ і НС може прийняти рішення про вихід України з зеленої зони,

– розповіли експерти.

Вони пояснили, що це може означати розподілення регіонів за рівнем епідемнебезпеки, відповідно до яких будуть посилені обмеження.

Окрім того, експерти КШЕ розповіли, що:

ситуація поки залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему продовжує зростати, адже кожне п'яте "ковідне" ліжко зайняте пацієнтами, причому на 14% зайняті ліжка "з киснем";

добова смертність в Україні також зростає і середньому становить 38 померлих на добу (зросла майже на половину в порівнянні з минулим тижнем).

Згідно з інформацією експертів, Чернівецька область продовжує бути "регіоном-антилідером" з найбільш критичною ситуацією із захворюваністю на COVID-19.

Також кожен з 24 регіонів країни перебуває у зоні підвищеного ризику спалаху, а в 11 – коефіцієнт виявлення випадків переважає рекомендовані ВООЗ 5%. Саме вони означають, що захворюваність перебуває під контролем.

До речі, 26 серпня головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявив, що у листопаді в Україні прогнозують червоний рівень епідеміологічної небезпеки. Ймовірно, саме тоді можуть ввести локдаун.

Коротко про ситуацію із захворюваністю на коронавірус в Україні