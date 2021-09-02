За їхніми даними, коефіцієнт виявлення нових випадків перевищив 4%. Про це розповіли експерти Київської школи економіки.
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Україна може вийти з зеленої зони
Згідно з інформацією експертів, два дні поспіль не виконується умова зеленого рівня епідемічної небезпеки – коефіцієнт виявлення нових випадків перевищив 4%.
У разі невиконання такої умови протягом ще одного дня, Національна комісія з питань ТЕБ і НС може прийняти рішення про вихід України з зеленої зони,
– розповіли експерти.
Вони пояснили, що це може означати розподілення регіонів за рівнем епідемнебезпеки, відповідно до яких будуть посилені обмеження.
Окрім того, експерти КШЕ розповіли, що:
- ситуація поки залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему продовжує зростати, адже кожне п'яте "ковідне" ліжко зайняте пацієнтами, причому на 14% зайняті ліжка "з киснем";
- добова смертність в Україні також зростає і середньому становить 38 померлих на добу (зросла майже на половину в порівнянні з минулим тижнем).
Згідно з інформацією експертів, Чернівецька область продовжує бути "регіоном-антилідером" з найбільш критичною ситуацією із захворюваністю на COVID-19.
Також кожен з 24 регіонів країни перебуває у зоні підвищеного ризику спалаху, а в 11 – коефіцієнт виявлення випадків переважає рекомендовані ВООЗ 5%. Саме вони означають, що захворюваність перебуває під контролем.
До речі, 26 серпня головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявив, що у листопаді в Україні прогнозують червоний рівень епідеміологічної небезпеки. Ймовірно, саме тоді можуть ввести локдаун.
Коротко про ситуацію із захворюваністю на коронавірус в Україні
- Згідно з даними МОЗ, епідеміологічні показники в 4 регіонах країни поза межами норми. Мовиться про Луганську, Львівську, Одеську та Херсонську області. Там станом на 2 вересня зросла динаміка рівня госпіталізації – від 54,4% на Львівщині до 75,8% на Луганщині.
- Для перебування регіону в зеленій зоні необхідно, щоб норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 складала не більш ніж 50% людей.
- Станом на 1 вересня, кількість хворих на коронавірус значно зросла. Зокрема за минулу добу, 1 вересня, в Україні захворіли на коронавірус 2 477 осіб. Серед них – 179 дітей та 36 медпрацівників.