Обсуждая операцию ВСУ в Курской области, Лукашенко заметил, что это может быть попыткой Украины спровоцировать Россию на асимметричные действия. Об этом сообщают белорусские СМИ, информирует 24 Канал.

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Как Лукашенко отреагировал на Курскую операцию

Опасность заключается в том, что эта (Курская операция – 24 Канал) подобная эскалация со стороны Украины – попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье,

– заявил Лукашенко.

Он также отметил, что в случае применения ядерного оружия, Россия и Беларусь могут остаться без союзников.

"Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники остались бы. Вообще никаких даже сочувствующих стран не осталось бы. Потому что они погружены в то, что происходит", – отметил самопровозглашенный президент.

Он добавил, что негативное восприятие ядерного оружия уже сформировалось, но Украина пытается подтолкнуть к его использованию.

"Во-вторых, это же ядерное оружие. У нас уже сформирован определенный образ негативный к этому ядерному оружию. Вот они хотят подтолкнуть", – резюмировал Лукашенко.