Деталями этого дела поделился министр юстиции Денис Малюска

"Работаем над тем, чтобы забрать в качестве компенсаций имущество РФ, заблокированное за границей. Наверняка это займет годы, но оно того стоит", – заверил министр.

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Пока Верховная Рада проголосовала за закон, определяющий порядок национализации активов юридических и физических лиц Российской Федерации.

Так, государство сможет национализировать движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, находящееся на территории Украины и непосредственно или через аффилированных лиц принадлежащих РФ и его резидентам.

Изъятие российских активов осуществляется без возмещения.