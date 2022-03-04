Деталями цієї справи поділився міністр юстиції Денис Малюська

"Працюємо над тим, щоб забрати у якості компенсацій майно РФ, заблоковане за кордоном. Напевно це займе роки, але воно того варте", – запевнив міністр.

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Поки ж Верховна Рада проголосувала за закон, який визначає порядок націоналізації активів юридичних та фізичних осіб Російської Федерації.

Так, держава зможе націоналізувати рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно, що перебуває на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать РФ та її резидентам.

Вилучення російських активів здійснюється без жодного відшкодування.