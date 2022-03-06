Новая "мощная" дезинформация

В этот раз в России заявили, что "сыграли на опережение". Мол, 8 марта Украина должна была начать "спецоперацию по освобождению временно оккупированного Крыма".

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Ссылаются пропагандисты на "ноутбук "Правого сектора".

Этот фейк рассчитан на российскую "глубинную" аудиторию и слеплен очевидно "на коленке". Любого нормального человека нельзя в этом убедить по очень простым основаниям,

– подчеркнул политик Борис Бабин.

Почему этот фейк совершенно не имеет смысла

В начале 2022 года Россия хвасталась, что стянула в Крым 40 тысяч войск и мощную технику. Впоследствии эти войска увеличили вдвое. Поэтому, чтобы готовить наступление на остров, ВСУ должны были отправить еще больше войск. Однако тысяч украинских армейцев и техники в этом направлении не было.

Кроме того, в первые часы наступления агрессору удалось продвинуться именно из Крыма. Очевидно, если бы там были наши военные, то наступление не удалось бы. То есть такое оправдание войны – это очередная пропаганда, которую нельзя ничем подтвердить.

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