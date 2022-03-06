Нова "потужна" дезінформація

Цього разу у Росії заявили, що "зіграли на випередження". Мовляв, 8 березня Україна мала почати "спецоперацію з визволення тимчасово окупованого Криму".

До теми Як російським військовим промивають мізки для війни з Україною: фото вилучених документів

Посилаються пропагандисти на "ноутбук "Правого сектору".

Цей фейк розрахований на російську "глибинну" аудиторію та зліплений очевидно "на колінці". Будь-яку нормальну людину не можна у цьому переконати через дуже прості підстави,

– наголосив політик Борис Бабін.

Чому цей фейк абсолютно безглуздий

На початку 2022 року Росія вихвалялася, що стягнула в Крим 40 тисяч військ та потужну техніку. Згодом ці війська збільшили вдвічі. Тому, аби готувати наступ на півострів, ЗСУ мали відправити ще більше військ. Однак тисячі українських армійців та техніки на цьому напрямку не було.

Крім того, у перші години наступу агресору вдалося просунутися саме з Криму. Очевидно, якби там були наші військові, то наступ не вдався б. Тобто таке виправдання війни це чергова пропаганда, яку не можна нічим підтвердити.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!