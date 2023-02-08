Круглый стол официально назвали "Белорусская Платформа: публичный разговор о будущем". Приоритетным вопросом стало то, как действовать украинцам и белорусам, чтобы Беларусь не стала угрозой нацбезопасности, сообщает 24 канал.

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Кроме того, обсуждали, могут ли Украина и Беларусь вернуться в добрососедство и при каких условиях. В частности, какие шаги может предпринять официальный Киев.

Громкое заявление активиста Францкевича

Белорусский активист Алексей Францкевич рассказал, что ситуация в Беларуси стремительно изменилась после того, как Россия начала использовать ее как плацдарм для нападения на Украину. Ранее противники самопровозглашенного президента Александра Лукашенко еще раз апеллировали к руководству России. В то же время это стало моветоном.

Свободные белорусы окончательно поняли, что идея союзного государства, которую так активно продвигал Лукашенко, это путь к потере государственности.

Францкевич подчеркнул, что с февраля 2022 года Беларусь де-факто оккупировали иностранные войска, а белорусам ограничили передвижение. В стране властвует тотальный контроль и преследование. Активист отметил, что Беларусь напоминает "Гулаг".

По словам Францкевича, если ничего не сделать, скоро Москва дожмет Лукашенко в вопросах общей валюты и совместной армии. Дальше гауляйтера Лукашенко смогут убрать, а на его место поставить "губернатора" из Кремля.

Францкевич заметил, что это все поставило Беларусь на грань существования. Активист добавил, что всем белорусам, которые воюют в Украине против общего врага, уже ясно: деоккупировать Беларусь можно будет только после поражения империи.

Есть два пути, чтобы Беларусь перестала быть доминионом российской империи.

Францкевич заметил, что есть два пути, чтобы Беларусь перестала быть доминионом российской империи.