Кроме того, 25 июня начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС. Владимир Зеленский отметил, что эта неделя – историческая, ведь Украина к этому шла десятилетиями, передает 24 Канал.

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Послы ЕС пришли к согласию относительно гарантий безопасности для Украины

Послы Евросоюза пришли к согласию относительно текста гарантий безопасности для Украины со стороны ЕС. Теперь текст должны утвердить министры общеевропейских дел во время заседания Совета ЕС во вторник. Об этом на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

Если все государства-члены ЕС согласятся с текстом на уровне министров, документ передадут на подпись во время заседания Европейского Совета в конце недели.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель также выразил надежду, что работа над гарантиями безопасности завершат как можно быстрее.

Я надеюсь, что работа будет завершена очень скоро, чтобы мы могли подписать эти обязательства в сфере безопасности в этом месяце, возможно, на полях Евросовета. Этими обязательствами в сфере безопасности мы послали России четкий сигнал о нашей воле продолжать поддерживать Украину,

– сказал Боррель.

Что известно о соглашении по безопасности Украины и ЕС

В черновике проекта документа, доступ к которому получили журналисты "Радио Свобода", говорится о принятых ранее программах финансовой и военной поддержки Украины. В частности, в соглашении по безопасности упоминают о:

50 миллиардах евро, которые заложены в бюджет Евросоюза на 2024 – 2027 годы в рамках программы Ukraine Facility,

средства на возмещение странам ЕС предоставленного Украине оружия из Европейского фонда мира,

5 миллиардов евро на оружие из Фонда помощи Украине,

доходы от замороженных российских активов.

Обязательства Европейского союза в области безопасности включают предсказуемую, долгосрочную и устойчивую поддержку безопасности и обороны Украины, в частности через миссии Общей политики безопасности и обороны, а также более широкие обязательства в сфере безопасности,

– говорится также в черновике соглашения по безопасности.

В СМИ также сообщают, что в целом соглашение состоит из 2 разделов, каждый из которых имеет 9 пунктов. Первый раздел, как заявляют журналисты, раскрывает вопрос оборонных вопросов, стабильное и долгосрочное обеспечение военной техникой. Кроме того, соглашение определяет условия военной подготовки, оборонной реформы, сотрудничества оборонных индустрий и тому подобное.

Другая часть соглашения по безопасности, как отмечают в СМИ, имеет более широкие обязательства. Так, второй раздел имеет вопрос будущего Украины в ЕС, вопрос разминирования, восстановления, антироссийских санкций, создание спецтрибунала и тому подобное. В итоге в черновике соглашения по безопасности отмечают, что реформы будут усиливать друг друга. Кроме того, ЕС и Украина в документе обозначат план конкретных действий на случай будущей агрессии.

Сейчас журналисты описали только черновой вариант соглашения по безопасности. Окончательно документ должны согласовать на заседании Совета ЕС, которое состоится 25 июня.

Когда Украина и ЕС могут подписать соглашение по безопасности

Украина и Евросоюз подпишут гарантии безопасности на этой неделе. Подписание документа может состояться в среду или в четверг. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Собеседник добавил, что переговоры по соглашению о гарантиях безопасности уже завершены. Впрочем, государствам-членам ЕС все еще надо формализовать текст. Ожидается, что это произойдет завтра, во время заседания Совета общих дел.

Мы планируем подписать (соглашение – 24 Канал) в среду или в четверг,

– поделился высокопоставленный дипломат.

Пока неизвестно, приедет ли президент Украины Владимир Зеленский в Брюссель. Отметим, в четверг – пятницу в Брюсселе состоится заседание Европейского Совета, где соберутся все лидеры ЕС.