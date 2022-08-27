Украина и Молдова упростили перевозку грузов

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2022 года. Команда Министерства инфраструктуры договорилась об отмене разрешений с коллегами из Кишинева в канун Дня Независимости Молдовы.

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В министерстве отмечают, что после подписания "транспортного безвиза" со странами Европейского Союза Молдова оставалась единственным государством на наших границах, с которым полностью отменен разрешительный режим для украинских перевозчиков.

Учитывая большой объем грузов, который сейчас идет в сторону Молдовы, подписание двустороннего протокола снимет риск остановки движения нашего экспорта.

Так разрешительный режим будет сохранен для нерегулярных пассажирских перевозок и для перевозок в или из третьих стран.

Двусторонняя отмена разрешений на международные грузовые перевозки, открытие несколько дней назад железнодорожного участка "Березино – Басарабяска", которая не работала более 20 лет — это замечательные примеры сотрудничества в транспортной сфере, усиление взаимодействия между Украиной и Молдовой,

– пишут в Мининфраструктуры.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, теперь наша задача максимально использовать новые возможности для усиления экономик обеих стран перед угрозами, которые несет российская военная агрессия и российская политика в целом.

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