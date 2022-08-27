Україна та Молдова спростили перевезення вантажів

Нові правила почнуть діяти вже з 1 вересня 2022 року. Команда Міністерства інфраструктури домовилась про скасування дозволів з колегами з Кишинева напередодні Дня Незалежності Молдови.

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У міністерстві зазначають, що після підписання "транспортного безвізу" з країнами Європейського Союзу Молдова залишалась єдиною державою на наших кордонах, з якою не було повністю скасовано дозвільний режим для українських перевізників.

З огляду на великий обсяг вантажів, який зараз рухається у бік Молдови, підписання двостороннього протоколу зніме ризик зупинки руху нашого експорту.

Так, дозвільний режим буде збережений для нерегулярних пасажирських перевезень та для перевезень до або з третіх країн.

Двостороннє скасування дозволів на міжнародні вантажні перевезення, відкриття кілька днів тому залізничної ділянки "Березине – Басарабяска", яка не працювала понад 20 років — це чудові приклади співробітництва у транспортній сфері, посилення взаємодії між Україною та Молдовою,

– пишуть у Мінінфраструктури.

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, тепер наше завдання — максимально використати нові можливості для посилення економік обох країн перед загрозами, які несе російська військова агресія та російська політика загалом.

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