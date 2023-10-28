В Офисе Президента отметили, что Нидерланды – шестая страна, с которой Украина обсуждает гарантии безопасности. Ранее уже были США, Великобритания, Канада, Япония и Франция. Кроме того, Нидерланды – первая страна из этого списка, не входящая в G7.

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Символично, что мы начали консультации по безопасности с Нидерландами именно во время третьей встречи советников по нацбезопасности по реализации Украинской формулы мира, ведь одним из элементов Формулы является недопущение эскалации войны и повторения агрессии. Нидерланды – надежный партнер Украины в приближении нашей общей победы,

– подчеркнул Ермак.

Какие темы обсудили в ходе двусторонних консультаций

Сотрудничество в военной сфере;

экономическое восстановление;

привлечение России к ответственности за совершенное;

санкционное давление на страну-террористку;

использование конфискованных российских активов.

Кроме того, обсудили вопросы создания производства оборонного назначения в Украине. Не обошли стороной во время консультаций и темы поддержки Украины со стороны Нидерландов на пути в НАТО и ЕС.

Что Украина имеет в виду, когда говорит о гарантиях безопасности

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что подразумевается, когда говорят о гарантиях безопасности для Украины.

"Это как гуманитарные, так и военные гарантии. Усиление украинской армии для того, чтобы невозможно было повторить еще одно вторжение России. Это мощная защита неба, на земле, в море", – подчеркнул президент.

Цивилизованный мир поддерживает Украину в ее борьбе за свободу.