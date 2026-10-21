Об этом глава государства заявил в комментарии для СМИ.

Три проекта по защите неба

Во время визита в Норвегию состоялась встреча с премьер-министром Стере, на которой стороны обсудили важные вопросы двусторонних отношений. Впоследствии к переговорам присоединились представители оборонной промышленности, в частности компании "Милтек" и одной из ведущих мировых компаний "Конгсберг".

Сотрудничество с норвежскими партнерами сосредоточено на укреплении противовоздушной обороны. Первый проект даст весомый результат уже через полтора-два месяца и будет направлен на защиту от "Шахедов".

"Второй проект – это Freya, над ним мы работаем, вы много об этом знаете, мы благодарны за такую последовательную работу наших норвежских партнеров по укреплению этого проекта", – отметил президент по итогам переговоров.

Третья инициатива касается ПВО и спутниковой связи, детали которой будут раскрыты позже. В целом же президент сообщал, что украинская сторона рассчитывает на получение дополнительных пакетов военной помощи от норвежских партнеров.

Финансовая поддержка и возвращение детей

Отдельная встреча прошла в парламенте Норвегии, где объединилась широкая коалиция разных партий для поддержки Украины. В ходе диалога обсудили пакет энергетической и финансовой помощи, а также обсудили вопросы возвращения детей по специальным автобусным программам.

Важной задачей, по словам Зеленского, остается закрытие всех дефицитных вопросов этого финансового года. Несмотря на неплохую работу с Европейским Союзом, остается дефицит в размере 3,5 миллиарда евро, то есть 4,1 миллиарда долларов.

Этот вопрос уже подняли перед норвежскими коллегами, и продолжается диалог о возможной помощи. Также в рамках визита состоялась аудиенция у короля.