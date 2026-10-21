Про це глава держави заявив у коментарі для медіа.

Три проєкти для захисту неба

Під час візиту до Норвегії відбулася зустріч із прем'єром Стьоре, де сторони проговорили важливі питання двосторонніх відносин. Згодом до переговорів долучилися представники оборонної промисловості, зокрема компанії "Мілтек" та однієї з провідних світових компаній "Конгсберг".

Співпраця з норвезькими партнерами зосереджена на посиленні протиповітряної оборони. Перший проєкт дасть сильний результат уже за півтора-два місяці і буде спрямований на захист від "Шахедів".

"Другий проєкт – це Freyja, над ним ми працюємо, ви багато про це знаєте, ми вдячні за таку послідовну роботу наших норвезьких партнерів щодо посилення цього проєкту", – зазначив президент за підсумками переговорів.

Третя ініціатива стосується ППО та супутникового зв'язку, деталі якої розкриють пізніше. Загалом же, президент повідомляв, що українська сторона розраховує на отримання додаткових пакетів військової допомоги від норвезьких партнерів.

Фінансова підтримка та повернення дітей

Окрема зустріч відбулася в парламенті Норвегії, де об'єдналася широка коаліція різних партій задля підтримки України.

Під час діалогу проговорили пакет енергетичної та фінансової допомоги, а також обговорили питання повернення дітей за спеціальними автобусними програмами.

Важливим завданням, за словами Зеленського, залишається закриття всіх дефіцитних питань цього фінансового року. Попри непогану роботу з Європейським Союзом, залишається дефіцит у розмірі 3,5 мільярда євро, тобто 4,1 мільярда доларів. Це питання вже порушили перед норвезькими колегами, і наразі триває діалог щодо можливої допомоги. Також у межах візиту відбулася аудієнція в короля.