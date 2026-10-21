Як повідомив офіційний телеграм-канал президента, ключовою темою переговорів стало щоденне відбиття російських ракетних і дронових ударів та постачання систем NASAMS.

Як Норвегія може посилити обороноздатність України?

Українська сторона розраховує на отримання додаткових пакетів військової допомоги від норвезьких партнерів вже наступного місяця.

Окрему увагу сторони приділили практичній реалізації європейської програми протиракетного захисту FREYJA, у якій Норвегія бере безпосередню участь. Розробники вже досягли перших результатів у створенні окремих технічних компонентів оборонного комплексу.

Сьогодні визначили, де можемо і маємо прискоритися, щоб вийти на випробування до кінця цього року,

– зазначив Зеленський.

Також делегації детально обговорили запровадження нових спроможностей супутникового звʼязку для українських захисників на фронті. До втілення цього високотехнологічного напряму планують залучати додаткових міжнародних партнерів, які мають відповідні ресурси та досвід.

Перемовини української та норвезької сторін: дивіться відео