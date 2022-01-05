По словам Данилова, Украина и Индия могут сотрудничать по вопросам военно-технического сотрудничества, энергетической безопасности и кризису, борьбе с пандемией и другим. Такое мнение секретарь СНБО высказал на встрече с послом Индии Партха Сатпатхи.

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Приоритеты в сотрудничестве Индии и Украины

Алексей Данилов встретился с послом Индии по случаю завершения дипломатической миссии в Украине. Среди приоритетных направлений двустороннего сотрудничества секретарь СНБО выделил совместные усилия по изменению климата и защите окружающей среды.

Страны признают, что партнерство является успешным. Также на встрече обсудили перспективы взаимодействия в сфере безопасности и сельского хозяйства. Уделили внимание и фармацевтической и титановой отраслям. Политики пришли к выводу, что важно дальнейшее развитие научно-технического сотрудничества между Украиной и Индией.

Мы на пороге больших сдвигов в двустороннем сотрудничестве,

– сказал Алексей Данилов.

Что известно о сотрудничестве с Индией

В Индии частично локализуют изготовление отдельных компонентов газотурбинных двигателей морского применения, производимых украинским предприятием "Заря"-"Машпроект". Соответствующее соглашение было подписано с индийской государственной компанией Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL).

Казахский авиаперевозчик Air Astana с 15 декабря запустил пересадки из Киева в индийскую столицу Дели через свой базовый аэропорт в Алматы.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что рядом с экономикой всегда есть место и политическим дивидендам. В частности, он выделял регионы и страны, потенциал которых должна использовать Украина. Среди них была и Индия.

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