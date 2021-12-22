Об этом он сообщил на конференции украинских послов в зарубежных странах "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". Президент подчеркнул, что нашим дипломатам нужно превращать свою работу в других странах в конкретные экономические достижения.
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Экономика дает политические привилегии
По словам Зеленского, рядом с экономикой всегда есть место и политическим дивидендам. В частности, президент выделил регионы и страны, потенциал которых должна использовать Украина, это:
- Латинская Америка;
- Африка;
- Ближний Восток;
- Индия;
- Китай.
Мы фактически должны заново открывать эти регионы для Украины и для нашего бизнеса, товара, украинца. Уже усиливаем свое дипломатическое присутствие и вскоре получим новые посольства во многих странах,
– заметил Зеленский.
Взаимная выгода
Кроме того президент заверил, что готов лично посещать ключевые столицы и вести переговоры с их лидерами. В то же время, он призвал послов находить конкретные темы, инициативы и соглашения, которыми страны взаимно заинтересуются.
Экономические планы президента: что известно
- Президент хочет расширить соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, Канадой и Израилем.
- В то же время, планирует подписать такое соглашение с Турцией уже в начале 2022 года.
- Он также считает, что Украина должна двигаться к либерализации торговли с США, Японией и другими перспективными партнерами.
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