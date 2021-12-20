Об этом сказал президент Украины на пресс-конференции по итогам разговора с президентами Литвы и Польши. Он заверил, что теперь такие встречи будут проходить ежегодно.
К теме Украина, Польша и Литва есть в авангарде сдерживания России, – Зеленский
Будут разговаривать послы с президентом в государственной резиденции "Синегора" в Гуте, что на Ивано-Франковщине.
Зеленский заверил, что в 2021 году примут участие в конференции абсолютно все послы Украины.
"Раньше такие совещания проходили раз в 2, 3 или даже 4 года. Это в современном мире, в реалиях сверхбыстрых изменений, делает их неэффективной и протокольной формальностью", – отметил Зеленский.
Нам нужен смысл, нам нужен результат. Поэтому теперь я буду собирать украинских послов ежегодно здесь, в Гуте",
– заявил президент.
О чем будут говорить
- Комплексный план действий Украины на мировой арене.
- Стратегия внешнеполитической деятельности.
- Движение в ЕС и НАТО.
- Усиление нашего присутствия и национального интереса на Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке.
Встреча президентов Украины, Польши и Литвы
- Анджей Дуда и Гитанас Науседа и Владимир Зеленский скоординировали дальнейшие шаги в противодействии вызовам и подписали совместное заявление.
- Дуда официально заверил, что Польша выступает против любых уступок России со стороны НАТО.
- В то же время Зеленский отреагировал на вероятное размещение ядерного оружия России в Беларуси. По его словам, такими вещами играть нельзя.
- Науседа также обеспокоен угрожающим сближением России и Беларуси.
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