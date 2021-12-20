Страны скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции на 2022 год. Об этом Зеленский заявил по итогам заседания Люблинского треугольника, где участвовали также лидеры Польши и Литвы.

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Зеленский наметил общую задачу – сдержать угрозу со стороны России и защитить Европу от агрессивной политики Москвы.

Сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания,

– сказал политик.

Украина, по словам Зеленского, как никто другой понимает, насколько остра потребность в консолидации усилий.

Другие заявления встречи

Президенты "Люблинского треугольника" встретились 20 декабря в резиденции в Гуте. Главы государств скоординировали дальнейшие шаги по противодействию вызовам и подписали совместное заявление.

Президент Анджей Дуда подчеркнул, что Польша выступает против любых уступок России со стороны НАТО. Он убежден, что безопасность Украины – это фундаментальный вопрос.

Зеленский прокомментировал возможные планы России по размещению ядерного оружия в Беларуси. Он сказал, что такими вещами играть нельзя. Литовский лидер Гитанас Науседа обратил внимание на угрожающее сближение России и Беларуси.

Зеленский о размещении российского ядерного оружия в Беларуси: