Країни скоординували кроки з підтримки нашої європейської та євроатлантичної інтеграції на 2022 рік. Про це Зеленський заявив за підсумками засідання Люблінського трикутника, де брали участь також лідери Польщі та Литви.

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