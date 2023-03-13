О соответствующей инициативе рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что наблюдается кадровый голод. И это натолкнуло его на этот беспрецедентный для ведомства шаг.

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Дипломатическая экспансия растет

Но не только в этих странах. В общем говорится о 21 государстве мира. Но подробнее о них мы расскажем немного дальше. По словам Дмитрия Кулебы, желающих действительно много. Но есть одно "но" – мало тех, кто готов качественно выполнять сложную работу, которая возлагается на плечи послов Украины. Он добавил, что очень непросто найти человека, который бы отвечал критериям и требованиям, знал языки и был способен дать результат.

Особенно сложно с поиском кандидатов на должности послов. Ищу их в дипломатической системе. Ищу в бизнес-среде. Ищу среди ученых. Но растут и темпы нашей дипломатической экспансии, в частности в Африке,

– заметил он.

Это и послужило причиной того, что более 20 стран все еще без послов Украины. Ускорение этого процесса стало возможным только за счет принятия нестандартных решений. Речь идет о создании открытого механизма. Он позволяет как дипломатам изнутри системы, так и людям снаружи податься на должность посла.

Как подать заявку

Для этого нужно зайти на сайт МИД Украины. Там уже запустили раздел "Вакансии". Для того чтобы попасть на конкурс, необходимо:

написать мотивационное письмо в произвольной форме, указав страну или страны, в которых хотите работать, а также кратко изложить, как вы видите свою работу на должности посла;

предоставить биографическую справку;

дать согласие на обработку персональных данных.

Следует понимать, что HR-служба ведомства будет связываться только с теми, кого лично отобрал министр. Этих кандидатов будут приглашать на собеседование. Заметим, что окончательное решение о назначении того или иного лица на должность посла принимает президент Украины Владимир Зеленский.

Министр отметил, что особый фокус сейчас делают на государствах Африки. И если человек подает заявку на одно из этих государств, то это автоматически повышает его шансы. Также при условии равных профессиональных показателей Кулеба пообещал отдавать предпочтение женщинам.

Просто потому, что дипломатия была много десятилетий несправедлива в отношении карьерного роста женщин,

– подчеркнул министр.

Список стран, в которые ищут послов

Алжирская Народная Демократическая Республика;

Республика Ангола;

Республика Ботсвана;

Республика Армения;

Республика Гана;

Демократическая Республика Конго;

Федеративная Демократическая Республика Эфиопия;

Республика Ирак;

Исламская Республика Иран;

Республика Кот-д'Ивуар;

Ливанская Республика;

Малайзия;

Республика Мозамбик;

Королевство Норвегия;

Султанат Оман;

Республика Руанда;

Республика Судан;

Объединенная Республика Танзания;

Республика Филиппины;

Чешская Республика.

Почему в списке отсутствуют Индия, Китай и Бразилия

На этот вопрос министр также ответил. Он отметил, что уже внес на рассмотрение президента кандидатуры тех, кто будет представлять Украину в этих государствах. Кулеба добавил, что имена станут известны тогда, когда указы будут обнародованы.

Скажу лишь, что в такие особые страны мы планируем отправить специалистов с опытом государственной работы уровня министров и заместителей министров,

– подчеркнул он.

Если вы или ваши знакомые хотят стать послами Украины – не упустите эту возможность. Вполне вероятно, что именно вы будете представлять наше государство за границей.