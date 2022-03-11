Об этом сказал первый замминистра экономики Денис Кудин, передает 24 канал.

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Он напомнил, что ранее западные правительства арестовали золотовалютные резервы центробанка России.

По сути этой суммы (415 миллиардов долларов – 24 канала) достаточно, чтобы перекрыть единственно разовые потери,

– объяснил Кудин.

Украина рассчитывает, что в скором времени совместно с правительствами других стран удастся найти юридический механизм, по которому эти деньги поступят Украине для восстановления и компенсации.

Что этому предшествовало

27 февраля Евросоюз ввел новый пакет экономических санкций против страны-агрессора. Среди прочего они включали блокировку операций, связанных с управлением резервами центрального банка РФ.

На следующий день к жестким санкциям ЕС присоединились США, Япония, Великобритания и даже традиционно нейтральная Швейцария.

Как следствие, Россия потеряла доступ к той части резервов, которая расположена на Западе и Японии и номинирована почти во всех резервных валютах, кроме китайского юаня.

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